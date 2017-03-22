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Что делать, если вы повредили машину в дорожной яме?

Мерли Раудла
Virumaa Teataja
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Машина повреждена после попадания в яму | ФОТО: Меэлис Мейльбаум/Virumaa Teataja

Количество повреждений автомобилей в дорожных ямах значительно возрастает по весне, во время таяния снега. Температурные перепады увеличивают трещины и дыры в асфальте, а сезон дорожных ремонтных работ еще только начинается. Ущерб от поломок после попадания в дорожную яму возмещают по страховке каско. Если же у машины такой нет, нужно выставлять требование собственнику дороги.

По словам руководителя группы рассмотрения автомобильных ущербов страховой компании If Kindlustus Мартина Кука, клиенты этой компании, имеющие страховку каско, могут сразу обращаться к партнерам If, поскольку в этой компании каско распространяется и на повреждения, полученные от дорожных ям. Часть самоответственности позже можно востребовать у собственника дороги, поэтому важно сразу на месте происшествия правильно зафиксировать все обстоятельства случившегося.

«Средний ущерб от ям в этом году составляет около 500 евро, а самая крупная сумма компенсации составила 686 евро. Больше всего случаев, когда машины получают повреждения от попадания в дорожную яму, происходит в Таллинне», - сказал Кукк.

Если же страховки каско нет, придется обращаться к собственнику дороги, которым, как правило, является самоуправление. Например, в Таллинне дорогами владеет город, а требование нужно подать в Коммунальный департамент.

Для получения компенсации от собственника дороги нужно помнить о следующем:

  • Попав яму и получив повреждение, нужно сразу остановиться и зафиксировать то, что произошло с машиной.
  • Сфотографируйте причинившую повреждение яму таким образом, что ее размер и место нахождения можно было определить.
  • Оповестите полицию, и следуйте полученным от нее инструкциям.
  • Стоимость ремонта автомобиля должна определить ремонтная мастерская.
  • Требование о возмещении вместе с доказательствами нужно предоставить собственнику дороги.

Лучшим гарантом получения компенсации от собственника дороги будет фиксация произошедшего полицией.

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