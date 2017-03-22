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Полиция разыскивает 84-летнего Валентина

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: PPA

Полиция объявила в розыск 84-летнего Валентина, который 21 марта ушел из своего дома в деревне Мюйрику волости Вяйке-Маарья и до сих пор не вернулся.

По словам близких Валентина, он ушел около 16 часов в неизвестном направлении, что бывало и раньше. Поскольку Валентин не вернулся домой, родственники начали его поиски. Полиция получила сообщение об исчезновении мужчины около 22.30. После чего был начата поисковая операция.

Приметы Валентина: рост около 180 см, среднего телосложения. На момент исчезновения был одет в бежевое пальто, штаны темного цвета, черные резиновые сапоги и черную кепку. Из-за состояния здоровья Валентин не может адекватно воспринимать окружающую действительность. Известно, что он мог направиться из деревни Мюйрику в сторону Вяйке-Маарья.

Поисками пропавшего Валентина занимаются не только полицейские, но и его родные, а также добровольцы. К работе привлекли и поисковую собаку.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, способной помочь в поисках мужчины, позвонить по телефонам 513 9088 или 112.

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