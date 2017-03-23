Квартирка-малышка, в которой есть всё

Людям свойственно создавать уют, в каких бы условиях они ни жили. Нравится ли вам, например, такая квартира?
Дизайн этой стокгольмской квартиры, пишет Kodu, классический скандинавский и возражений не вызывает. Вопросы вызывает размер квартиры, вернее, его отсутствие: ее площадь - всего 18 квадратных метров.
Фото: fantasticfrank.se
Помещение вмещает одновременно гостиную, кухню и спальню. Только ванная комната находится отдельно.
Фото: fantasticfrank.se
Постоянно растущие цены на недвижимость в больших городах заставляют людей переезжать в крошечные квартирки, которые они с любовью обустраивают, компенсируя красивым дизайном недостаток жилой площади.
Фото: fantasticfrank.se
Как вам кажется, стоит ли оставаться жить в таких стесненных условиях в центре города или же стоит сменить место проживания и увеличить размеры квартиры?
Фото: fantasticfrank.se