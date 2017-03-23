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Квартирка-малышка, в которой есть всё

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: fantasticfrank.se

Людям свойственно создавать уют, в каких бы условиях они ни жили. Нравится ли вам, например, такая квартира?

Дизайн этой стокгольмской квартиры, пишет Kodu, классический скандинавский и возражений не вызывает. Вопросы вызывает размер квартиры, вернее, его отсутствие: ее площадь - всего 18 квадратных метров.

Фото: fantasticfrank.se

Помещение вмещает одновременно гостиную, кухню и спальню. Только ванная комната находится отдельно.

Фото: fantasticfrank.se

Постоянно растущие цены на недвижимость в больших городах заставляют людей переезжать в крошечные квартирки, которые они с любовью обустраивают, компенсируя красивым дизайном недостаток жилой площади.

Фото: fantasticfrank.se

Как вам кажется, стоит ли оставаться жить в таких стесненных условиях в центре города или же стоит сменить место проживания и увеличить размеры квартиры?

Фото: fantasticfrank.se

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