Стало известно о гибели в Сирии девяти россиян

Среди погибших в Сирии оказался подполковник милиции Алексей Найнодин. Россиянин подорвался на мине, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» его знакомый Николай Гордиенко. По разным утверждениям, он погиб 31 января или 1 февраля. Похороны Найнодина прошли 11 февраля в городе Крымск Краснодарского края. По другим данным из социальных сетей, погибший прошел обе чеченские кампании, за участие в которых получил Орден Мужества, медаль «За отвагу» и другие награды. Также Найнодин воевал в Донбассе, где получил ранение, рассказал в «ВКонтакте» еще один его знакомый.

Также выяснилось, что погибший служил в 101-й особой бригаде оперативного назначения Внутренних войск МВД России вместе с офицером Сергеем Чуповым, о гибели которого в Сирии CIT сообщила год назад. Тогда в Кремле заявили, что «не в курсе» смерти россиянина в арабской республике.

Вместе с Найнодиным в Сирии погиб Роман Руденко из Новороссийска, о чем свидетельствуют комментарии его вдовы в соцсети «Одноклассники». Украинский сайт «Миротворец» называет россиянина участником боев в Донбассе. Друзья Руденко пишут в соцсетях, что также он побывал в Чечне. При этом, учитывая возраст погибшего, он мог попасть в армию, только когда активная фаза второй чеченской кампании уже закончилась.

Еще один погибший в Сирии - Константин Задорожный с позывным «Москаль». Прощание с россиянином прошло в Москве 14 февраля, судя по записи его знакомого в «ВКонтакте». Там же говорится, что Задорожный воевал в Донбассе, а затем отправился в Сирию. Знакомый «Москаля» утверждает, что тот погиб в один день с Найнодиным. Также в профиле Задорожного есть отсылки к ЧВК Вагнера.

Факт участия «Москаля» в боевых действиях в Донбассе и в Сирии, а также работы на «группу Вагнера» активистам CIT подтвердил источник, бывший лично знакомым с Задорожным. Кроме того, украинский сайт «Миротворец» опубликовал ряд фотографий, доказывающих его участие в боях в Донбассе.

Активисты CIT пришли к выводу, что Найнодин, Руденко и Задорожный были наемниками российской частной военной группы Вагнера и погибли в ходе боевых действий в Сирии, предположительно 31 января 2017 года.

Также, по информации из «ВКонтакте», 29 января погиб россиянин Дмитрий Маркелов. О том, что это произошло именно в Сирии, говорят комментарии на странице его вдовы в «Одноклассниках».

Сослуживцы Маркелова пишут, что служили с ним в «Науре» с 2010 по 2014 год. Станица Наурская находится в Чеченской республике, на ее территории располагается база 231-го батальона оперативного назначения 46-й ОбрОН. Начиная с 2000 года, в состав этого подразделения вошла 101-я ОсБрОН ВВ МВД РФ (там служили Чупов и Найнодин).

При этом, судя по комментариям в социальных сетях, родственникам Маркелова сообщили о его смерти только спустя три дня после гибели, после чего они еще две недели надеялись на ошибку. 14 февраля окончательно подтвердилось, что россиянин погиб. Похороны, по данным вдовы, прошли днем позже. «Исходя из опыта наших расследований, мы можем сказать, что такая скрытность (в том числе от близких погибшего), длительная неопределенность, несообщение факта и обстоятельств гибели (в среднем 10-15 дней) характерны для погибших наемников ЧВК Вагнера», - отметили активисты CIT.

В конце февраля стало известно о гибели в Сирии Михаила Нефедова из города Миасс Челябинской области. Его сослуживец сообщил на странице «ВКонтакте», что погибший воевал в Донбассе.