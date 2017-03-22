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Полиция ищет очевидцев трагического ДТП, в котором погибли два человека

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Sille Annuk

Во вторник вечером в Ляэне-Вирумаа на 87-м километре шоссе Таллинн - Нарва около Хальяла произошла авария, в которой столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Mercedes-Benz C220. В результате аварии погибли находившиеся в легковом автомобиле 28-летний водитель и 29-летний пассажир.

Водитель грузовика — 60-летний мужчина — был трезв и серьезных травм не получил.

По предварительным данным, легковой автомобиль Mercedes-Benz во время движения мог отклониться на полосу встречного движения. Обстоятельства произошедшего должно установить следствие.

Всех возможных очевидцев ДТП и водителей, у которых может иметься запись с видеорегистратора, где запечатлено происшествие, просят позвонить по телефонам 32 22 659 (Раквереский полицейский участок) или 6 123000.

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