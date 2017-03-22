Подробности смертельного ДТП: погибшие проживали в Таллинне

Данные Virumaa Teataja, что у обоих погибших личный код начинается с нуля (что говорит об иностранных гражданах), оказались неверными.

Вчера недалеко от Хальяла столкнулись следовавший со стороны Таллинна грузовик Volvo с прицепом и шедший со стороны Нарвы легковой автомобиль Mercedes-Benz C 220. В результате столкновения погибли двое мужчин, находившихся в легковом автомобиле - 28-летний водитель и 29-летний пассажир.