Подробности смертельного ДТП: погибшие проживали в Таллинне
22. март 2017 13:44
Полиция подтвердила, что погибшие в трагическом ДТП два молодых мужчины - граждане Эстонии и зарегистрированы в Таллинне.
Данные Virumaa Teataja, что у обоих погибших личный код начинается с нуля (что говорит об иностранных гражданах), оказались неверными.
Вчера недалеко от Хальяла столкнулись следовавший со стороны Таллинна грузовик Volvo с прицепом и шедший со стороны Нарвы легковой автомобиль Mercedes-Benz C 220. В результате столкновения погибли двое мужчин, находившихся в легковом автомобиле - 28-летний водитель и 29-летний пассажир.