Видео: Кросби поразил ворота броском с одной руки и лишился двух зубов

В концовке первого периода канадец принял шайбу в своей зоне, обыграл трех соперников и броском с одной руки поразил ворота, открыв счет в матче. На последней минуте третьего периода Кросби получил удар высоко поднятой клюшкой в лицо от нападающего «Баффало» Эвандера Кейна, в результате чего лишился двух зубов.