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Видео: Кросби поразил ворота броском с одной руки и лишился двух зубов

Sports.ee
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Сидни Кросби. | ФОТО: Jeffrey T. Barnes/AP

Нападающий «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби стал автором заброшенной шайбы и получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Баффало Сейбрс» (3:1). Об этом сообщается на сайте НХЛ, передает «Лента.ру».

В концовке первого периода канадец принял шайбу в своей зоне, обыграл трех соперников и броском с одной руки поразил ворота, открыв счет в матче. На последней минуте третьего периода Кросби получил удар высоко поднятой клюшкой в лицо от нападающего «Баффало» Эвандера Кейна, в результате чего лишился двух зубов.

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