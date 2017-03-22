Видео: в Испании детский футбольный матч завершился массовой дракой родителей

Волнения начались с потасовки между игроками. Один из юных футболистов, потеряв мяч, принялся яростно пинать своего соперника. Увидев это, родители игроков противоположной команды выскочили на поле, чтобы защитить потерпевшего, пишет newsru.com.

Представители другой команды сделали то же самое, после чего вспыхнула массовая потасовка, переместившаяся на трибуны.

Несколько человек были доставлены в больницы с повреждениями разной степени тяжести.