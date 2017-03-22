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Видео: в Испании детский футбольный матч завершился массовой дракой родителей

Sports.ee
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Футбол. | ФОТО: Tairo Lutter

Футбольный матч на Мальорке между испанскими командами "Аларо" и "Кольеренсе", составленными из игроков не старше 13 лет, завершился массовой дракой родителей.

Волнения начались с потасовки между игроками. Один из юных футболистов, потеряв мяч, принялся яростно пинать своего соперника. Увидев это, родители игроков противоположной команды выскочили на поле, чтобы защитить потерпевшего, пишет newsru.com.

Представители другой команды сделали то же самое, после чего вспыхнула массовая потасовка, переместившаяся на трибуны.

Несколько человек были доставлены в больницы с повреждениями разной степени тяжести.

Двое игроков "Кольеренсе", чьи родители особо отличились в драке, были отчислены из рядов клуба, сообщает Futbol Balear.

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