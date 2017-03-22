Фото: в Нарве вместо фонтана установят скамью примирения

Скамья примирения изготовлена на средства и руками горожан - членов инициативной группы, собравшейся через группу в Facebook Narva Bright Actions. Главным автором этого по сути художественного произведения из металла выступил нарвский кузнец Андрей Матвеенков. "Скамья покрашена коричневым с золотом. В лучах все светится, играет", - описал он это творение.

Сама же идея не нова и в мире не раз обыгрывалась: сиденье специально сделано с таким наклоном, чтобы присевшие на скамейку люди невольно оказывались бы максимально близко - плечом к плечу или вовсе даже в объятиях друг друга.

Фото: Facebook/NarvaBrightActions

"Примирение может быть на разных уровнях - сердечное, эмоциональное, в мировоззренческих спорах, - рассуждает Матвеенков. - Это у нас получилось отразить в символах триптиха на спинке скамьи. А цветок подсолнечника в центре - это растение всегда следует за солнцем, и если ты наполнен светом - ты и несешь приМИРение".

Фото: Facebook/NarvaBrightActions

Готовая скамья будет передана на городской баланс, и это торжественное мероприятие пройдет 23 марта в Нарвской ратуше. Там же, в Ратуше, скамья, вероятно, пробудет какое-то время, поскольку место для нее у ДК "Ругодив" пока не подготовлено: в центре парка еще не ликвидированы все конструкции неработающего фонтана.

Напомним, что неработающий нарвский фонтан решено разобрать и его место сравнять с землей, пока городские власти не найдут деньги на строительство нового.