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Украина не создаст ракетный комплекс "Нарва"

Rus.Postimees.ee
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Выстрел из зенитного ракетного комплекса. Фото иллюстративное. | ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Вчера русский портал Naked Science сообщил о том, что на Украине решили создать новый зенитный ракетный комплекс малой дальности под странным в этом контексте названием «Нарва».

"Поучаствовать в разработке украинцы предложили своим польским коллегам, - сообщает портал. - В будущем ЗРК может получить название «Нарва». Он использует советские авиационные ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности Р-27, применяемые такими самолетами, как Су-27 и МиГ-29".

При этом приводится ссылка на польское сообщение о новом ракетном комплексе. Из сообщения выясняется, что названием комплекса по-польски - Narew. По-русски это Нарев, то есть река в западной Белоруссии и северо-восточной Польше, правый приток Вислы. К эстонской Нарве (по-польски Narwa) "Нарев" не имеет никакого отношения.

Так ошибившийся переводчик неумышленно вовлек Эстонию в военное сотрудничество Польши и Украины.

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