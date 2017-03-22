Украина не создаст ракетный комплекс "Нарва"

"Поучаствовать в разработке украинцы предложили своим польским коллегам, - сообщает портал. - В будущем ЗРК может получить название «Нарва». Он использует советские авиационные ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности Р-27, применяемые такими самолетами, как Су-27 и МиГ-29".

При этом приводится ссылка на польское сообщение о новом ракетном комплексе. Из сообщения выясняется, что названием комплекса по-польски - Narew. По-русски это Нарев, то есть река в западной Белоруссии и северо-восточной Польше, правый приток Вислы. К эстонской Нарве (по-польски Narwa) "Нарев" не имеет никакого отношения.

Так ошибившийся переводчик неумышленно вовлек Эстонию в военное сотрудничество Польши и Украины.