В семье Михаэля Шумахера произошла новая трагедия

Эту новость подтвердила его 65-летняя супруга Маргрет Шумахер, пишет Daily Star.

Друг Карла-Хайнца сказал изданию Bunte, что смерть 65-летнего мужчины стала очередным и крайне болезненным ударом для и без того много пережившей семьи легенды «Формулы-1».

«Это ужасно. Страдания просто не прекращаются. С момента рокового падения Шумахера все и так были несчастливы», - отметил друг семьи.

Михаэль Шумахер и его дядя были очень близки.