В семье Михаэля Шумахера произошла новая трагедия
22. март 2017 14:35
В семье легенды «Формулы-1» Михаэля Шумахера произошла новая трагедия: после мужественной борьбы с раком умер любимый дядя Шумахера, которого зовут Карл-Хайнц Шумахер.
Эту новость подтвердила его 65-летняя супруга Маргрет Шумахер, пишет Daily Star.
Друг Карла-Хайнца сказал изданию Bunte, что смерть 65-летнего мужчины стала очередным и крайне болезненным ударом для и без того много пережившей семьи легенды «Формулы-1».
«Это ужасно. Страдания просто не прекращаются. С момента рокового падения Шумахера все и так были несчастливы», - отметил друг семьи.
Михаэль Шумахер и его дядя были очень близки.