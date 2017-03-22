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В семье Михаэля Шумахера произошла новая трагедия

Sports.ee
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Михаэль Шумахер. | ФОТО: Scanpix

В семье легенды «Формулы-1» Михаэля Шумахера произошла новая трагедия: после мужественной борьбы с раком умер любимый дядя Шумахера, которого зовут Карл-Хайнц Шумахер.

Эту новость подтвердила его 65-летняя супруга Маргрет Шумахер, пишет Daily Star.

Друг Карла-Хайнца сказал изданию Bunte, что смерть 65-летнего мужчины стала очередным и крайне болезненным ударом для и без того много пережившей семьи легенды «Формулы-1».

«Это ужасно. Страдания просто не прекращаются. С момента рокового падения Шумахера все и так были несчастливы», - отметил друг семьи.

Михаэль Шумахер и его дядя были очень близки.

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