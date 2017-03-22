Евгений Криштафович: Свободная партия похожа на путинскую «Единую Россию»

Ответ члена правления Свободной партии Эло Лутсепп (на портале Postimees) Ивану Макарову по моему личному вопросу заставляет меня открыто признать: в этом году кампания по выборам главы свободников всё больше напоминает путинскую «Единую Россию», причем атаки становятся совсем уже персональными.

Сложно участвовать в соревнованиях, которые проводятся нечестно, за закрытыми дверями, при помощи лжи и клеветы, политической коррупции и перманентного выдворения из партии.

Меня обвиняют в том, что я не позволяю партии распределять «крышевые деньги» без конкурса, вступать в коалицию с путинской «Единой Россией», выдавливать из партии других инакомыслящих – и воюю с внутрипартийной политической цензурой.

Моего выдворения из Свободной партии требует вступивший в нашу партию 8 марта Артур Тальвик, который сел в партию как в такси, чтобы добраться из пункта А в пункт Б и достичь своих целей. И если эта услуга будет ему оказана, в пункте назначения он выйдет из такси и заплатит точно по счетчику. Я же являюсь одним из основателей Свободной партии и членом ее первого правления. Для меня эта партия – часть моей жизни и моего сердца.

В отличие от оппонента я Свободную партию основывал и всё время участвовал в ее развитии. Я осознаю, как важно для нас сохранить голоса и участвовать в выборах, чтобы прекратить единовластие центристов в Таллинне. В своих намерениях я честен, открыт и готов к диалогу.

С советских времен мы помним, как партократия и аппаратчики сражались с сильным диссидентским мировоззрением. Инакомыслящие всегда появлялись там, где царят политические игрища, коррупция и обогащение партократии за счет простого человека.

Я стал кандидатом в председатели Свободной партии по просьбе своих однопартийцев, что подстегнуло направленную против меня клеветническую кампанию партократии. Сейчас меня пытаются заглушить и не дать мне, кандидату в председатели, слова на многих медийных каналах.

Правление партии настолько слабо, что по сути давно отказалось от какой-либо борьбы на парламентском уровне, отказывается от участия в выборах и отказалось даже от дебатов между кандидатами. Взамен демонстративно организуются для СМИ «обсуждения будущего партии с Артуром Тальвиком».

Это логичное продолжение ситуации, которая сложилась в партии в последние месяцы: всех, кто открыто выступал против действия – или скорее бездействия – правления, либо вынудили покинуть партию, либо из нее выдворили. Из партии вышли все ее прежние руководители, долговременный глава таллиннского отделения Мати Илиссон, автор программы партии Атс Миллер и многие другие.

Последней, кого вышвырнули из Свободной партии, стала активная партийка из Тарту Марью Сильвет, обратившаяся в комиссию по надзору за финансированием партий с письменным заявлением с просьбой проконтролировать местную кампанию партии в тени избирательных союзов.

Если устранить всех инакомыслящих, естественно, вести дебаты будет не с кем. Тогда останется всего одна точка зрения, одна партия и один председатель – Артур Тальвик.

Из истории мы знаем, куда ведет эта дорога, ведь популизм и доминирование единственной точки зрения заканчиваются всегда одинаково – тотальным крахом.

Общество – не кукольный театр, в котором людьми можно управлять как марионетками.

Поэтому я не сдамся: борьба с популистами сегодня – в принципе важнейшая из политических задач. Ну а в такой маленькой стране, как Эстония, это вопрос жизни и смерти, ведь нечестные и некомпетентные решения могут привести нас к потере государственности.

У Свободной партии Эстонии есть лишь один путь – путь без лжи, без политической коррупции и без цензуры. Это путь, который ведет к победе!

Перевод с эстонского.