Окружной суд оставил обвинительный приговор врачу из Ида-Вирумаа в силе

Суд второй инстанции посчитал решение Вируского уездного суда законным и обоснованным, передает Rus.ERR.

По оценке окружного суда, если бы Горячев с большим вниманием и большей ответственностью отреагировал бы на жалобу пациента, то у последнего было бы больше шансов выжить.

«Сегодняшнее решение можно обжаловать в течение 30 дней», - сказала пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм.

Напомним, что 29 декабря Игорь Горячев признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев. Испытательный срок составит два года.

Также он должен возместить пострадавшим - родственникам погибшего - причиненный нематериальный ущерб в размере 14 000 евро.

Согласно обвинению, работавший в больнице Кохтла-Ярве 39-летний врач Игорь Горячев 24 ноября 2012 года находился на работе, когда скорая помощь доставила к нему находившегося в тяжелом состоянии 42-летнего мужчину. Врач ошибся в диагнозе и не госпитализировал больного, чтобы проследить за его состоянием. Наоборот, он выписал пациента домой. Мужчина скончался на следующий день от резкого ухудшения состояния здоровья.

Расследовавшие инцидент полицейские пришли к выводу, что врач виновен в смерти пациента, и Вируская окружная прокуратура предъявила Горячеву обвинение в причинении смерти по неосторожности. Сам Игорь Горячев в суде виновным себя не признал.