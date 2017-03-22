Картина дня: штрафы эстонских водителей, подробности смертельного ДТП и прибытие британской техники

Более сотни эстонских водителей получили штрафы

На прошлой неделе полиция оштрафовала водителей, которые не использовали ремни безопасности или занимались посторонними делами за рулем, например, разговаривали по телефону, не используя при этом систему «свободных рук» (hands free). Читать далее...

Техники британского подразделения в Эстонии

В Эстонию прибыла первая партия техники британского подразделения. Из Палдиски в Тапа идут конвои с техникой, которые доставят на место тяжелую технику боевой группы НАТО. Читать далее...

Юшкин: Путин в 2018 году может стать президентом российских мусульман

«В России существует реальная внутренняя оппозиция власти. Но когда социальное недовольство превратится в социальное действие, не знает никто», - заявил в студии Postimees директор Балтийского центра исследований России Владимир Юшкин. Читать далее...

Скандал!

Пентус-Розиманнус назвала Карилайда и Стальнухина сепаратистами. Читать далее...

Подробности смертельного ДТП

Репортеры Postimees побывали на месте трагедии на шоссе Таллинн-Нарва на следующий день после ДТП, в котором погибли два молодых человека. Читать далее...

В карьере Айду погиб мужчина

Вчера, 21 марта, в 22.30 полиция получила сообщение о том, что уехавший в волости Люганузе в 13 часов на самодельном снегоходе в карьер Айду 62-летний местный житель не вернулся домой. Читать далее...

Скандал с отмыванием денег

Банки Молдавии и Латвии отправили 1,58 миллиарда долларов в эстонские банки на счета оффшорных фирм. Postimees публикует фирмы, которые делали переводы в Эстонию, и суммы переводов. Читать далее...

Плата за перевод

Недовольные клиенты Swedbank не понимают, почему за денежный перевод должны платить и отправитель, и получатель. Читать далее...

Обзор: сколько в Эстонии солдат НАТО и какая техника у них есть

По состоянию на начало этой недели в Эстонии находились 710 солдат союзных войск, а в апреле, когда все боевые группы НАТО прибудут в нашу страну, их количество увеличится до 1650. Читать далее...