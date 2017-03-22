Жителей Эстонии больше не волнует тема беженцев

«Год назад граждане Эстонии считали беженцев главной проблемой общества, на данный момент эта тема существенно утратила важность с точки зрения людей, - сказал аналитик Института общественных исследований Пеэтер Эспак. - Важную роль в этом несомненно сыграли СМИ: если тогда в новостях почти каждый день звучала тема беженцев с негативным оттенком, то после соглашения между ЕС и Турцией тема перестала быть столь важной с точки зрения новостей».

«Хотя среди общественных проблем, которые ощущают люди, тема беженцев отошла на задний план, это не значит, что респонденты стали по этому вопросу более либеральными, - сказал Эспак. - Когда у людей спрашивали, сколько беженцев Эстония смогла бы принять в год, то в среднем предлагали число в 20 беженцев, тогда как год назад посильным количеством считались 30 беженцев. Таким образом, отношение людей к числу прибывающих сюда беженцев стало более жестким».

«Несколько сократилась доля людей, считающих, что Эстония могла бы принимать 0 беженцев в год, - отметил Эспак. - В 2016 году так ответили 23 процента респондентов, но в 2017 году такой позиции придерживались 18 процентов респондентов. О том, что взгляды людей несколько смягчились, говорит и ответ на вопрос "В какой мере эстонскому государству следовало бы разрешать селиться здесь людям из другого культурного пространства?" В рамках опроса в 2016 году 73 процента ответили, что следовало бы разрешать очень немногим или не разрешать вообще, а в рамках последнего опроса так ответили 68 процентов».

Люди по-прежнему более всего поддерживают иммиграцию из того же культурного пространства. В 2016 году 73 процента респондентов ответили, что можно было бы разрешать иммиграцию многим или ограниченному количеству людей из того же культурного пространства. В 2017 году положительно относятся к иммигрантам из того же культурного пространства 80 процентов респондентов.

«Подводя итоги, можно сказать о касающихся иммиграции вопросах, что среди людей, скорее всего, сократился страх, что Эстонии угрожает массовая иммиграция, - добавил Эспак. - Поскольку тема беженцев не так актуальна в СМИ, это является одним из возможных объяснений снижения популярности EKRE по данным последних опросов. Если в рамках исследования за 2016 год EKRE поддержали 12 процентов, то год спустя девять процентов».

Исследование в январе 2017 года провела Turu-uuringute AS, всего на вопросы ответили 795 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет.