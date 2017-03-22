Жителей Эстонии больше не волнует тема беженцев

Проведенное НКО Институт общественных исследований и Turu-uuringute AS второй год подряд исследование ценностных установок граждан показало, что если год назад главной проблемой общества беженцев считали 23 процента респондентов, то теперь так считает всего два процента.
«Год назад граждане Эстонии считали беженцев главной проблемой общества, на данный момент эта тема существенно утратила важность с точки зрения людей, - сказал аналитик Института общественных исследований Пеэтер Эспак. - Важную роль в этом несомненно сыграли СМИ: если тогда в новостях почти каждый день звучала тема беженцев с негативным оттенком, то после соглашения между ЕС и Турцией тема перестала быть столь важной с точки зрения новостей».
«Хотя среди общественных проблем, которые ощущают люди, тема беженцев отошла на задний план, это не значит, что респонденты стали по этому вопросу более либеральными, - сказал Эспак. - Когда у людей спрашивали, сколько беженцев Эстония смогла бы принять в год, то в среднем предлагали число в 20 беженцев, тогда как год назад посильным количеством считались 30 беженцев. Таким образом, отношение людей к числу прибывающих сюда беженцев стало более жестким».
«Несколько сократилась доля людей, считающих, что Эстония могла бы принимать 0 беженцев в год, - отметил Эспак. - В 2016 году так ответили 23 процента респондентов, но в 2017 году такой позиции придерживались 18 процентов респондентов. О том, что взгляды людей несколько смягчились, говорит и ответ на вопрос "В какой мере эстонскому государству следовало бы разрешать селиться здесь людям из другого культурного пространства?" В рамках опроса в 2016 году 73 процента ответили, что следовало бы разрешать очень немногим или не разрешать вообще, а в рамках последнего опроса так ответили 68 процентов».
Люди по-прежнему более всего поддерживают иммиграцию из того же культурного пространства. В 2016 году 73 процента респондентов ответили, что можно было бы разрешать иммиграцию многим или ограниченному количеству людей из того же культурного пространства. В 2017 году положительно относятся к иммигрантам из того же культурного пространства 80 процентов респондентов.
«Подводя итоги, можно сказать о касающихся иммиграции вопросах, что среди людей, скорее всего, сократился страх, что Эстонии угрожает массовая иммиграция, - добавил Эспак. - Поскольку тема беженцев не так актуальна в СМИ, это является одним из возможных объяснений снижения популярности EKRE по данным последних опросов. Если в рамках исследования за 2016 год EKRE поддержали 12 процентов, то год спустя девять процентов».
Исследование в январе 2017 года провела Turu-uuringute AS, всего на вопросы ответили 795 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет.