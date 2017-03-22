"Очевидец": скандал вокруг мошенничества с Больничной кассой набирает обороты

В предыдущей передаче рассказывалось о масштабном мошенничестве другой крупной фирмы медицинских приспособлений Tervise Abi OÜ. На основании документов и показаний свидетелей было продемонстрировано, как одна из крупнейших фирм медицинских приспособлений годами предоставляла Больничной кассе поддельные счета и заработала на этом десятки, а по некоторым оценкам, сотни тысяч евро. Больничная касса начала расследование и представила в полицию в пятницу сообщение о проступке.

Напомним, что схема, по которой фирма наживалась на государстве, заключалась в следующем: когда врач выписывает пациенту какое-либо приспособление, он не указывает марку этого приспособления. Цена же на него может отличаться в десятки раз. В итоге фирма покупала пациенту дешевый товар, а в Больничную кассу отправляла счета, в которых указывались дорогие изделия, сделанные по специальному заказу. С помощью такой схемы фирме удалось выманить сотни тысяч евро.

В сегодняшней передаче будет говориться о другой крупной фирме, которая предоставила поддельные счета, обманув Больничную кассу на еще большую сумму, чем Tervise Abi OÜ. Все указывает на систематическое мошенничество, которое стало возможным из-за недостаточного надзора, на что указал и известный ортопед Армин Хейман впередаче Викерраадио "Uudis Pluss".

После предыдущей передачи с редакцией "Очевидца" связались еще несколько человек, проверивших свои рецепты. Теперь известно, что, вопреки утверждению представителя Tervise Abi OÜ о том, что вся схема была выдумкой одного из работников и фирма об этом ничего не знала, мошенничество происходило в нескольких торговых точках предприятия.

Если до этого Больничная касса создавала впечатление, что инциденты мошенничества были относительно давно, после них было проведено много проверок и общая картина существенно изменилась в лучшую сторону, то в действительности это не так - случаи мошенничества происходили совсем недавно и по всем признакам продолжаются до сих пор.

Более того, выяснилось, что еще в позапрошлом году один бдительный пациент сообщил в Больничную кассу о мошенничестве, однако в учреждении не придали этому большого значения, поблагодарив пациента и ответив ему, что фирма (замешанная в мошенничестве - ред.), занимается решением вопроса. Иными словами, Больничная касса поверила объяснениям фирмы и не стала проверять, были ли еще аналогичные случаи. Как выяснилось на прошлой неделе, таких случаев были сотни.