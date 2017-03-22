Никто не знает, как отобрать права у Урмаса с битой

На прошлой неделе стало известно, что Пыхьяская окружная прокуратура вынесла постановление о прекращении производства по уголовному делу, возбужденному против Урмаса Эйнрооза, больше известного как Урмас с битой. Причиной стало то, что наказать Эйнрооза невозможно по состоянию его здоровья: у него установлена 80-процентная нетрудоспособность.
В чем именно заключается данная нетрудоспособность, из постановления прокуратуры понять нельзя. Однако вынесший постановление прокурор, оценивая свои шансы в суде и квалифицируя дело, взвешивал разные варианты возможного наказания Эйнрооза и пришел к интересному выводу. Назначать штраф нарушителю бессмысленно, поскольку, имея 80-процентную нетрудоспособность, работать он не может, а значит, заранее можно предположить, что деньги государству он не заплатит.
Отправить на общественно-полезные работы его тоже нельзя - все из-за той же глубокой потери способности заниматься физическим трудом. Его хотели направить к психологам, чтобы он прошел программу социализации, но пообщавшийся с ним психолог, вновь сославшись на 80-процентную нетрудоспособность клиента, пояснил, что в группах социализации ему делать нечего, лечение будет бесполезным.
Таким образом прокурор и пришел к выводу, что раз наказать Эйнрооза в связи состоянием его здоровья нельзя, а - внимание! - общественный интерес к делу невелик, то дело нужно прекращать.
Право на права
Из всех наказаний за потрясшую в мае прошлого года всю Эстонию выходку на улице Лаагна в Таллинне, на Эйнроозе остался только штраф в размере 399 евро, который суд назначил ему в июне прошлого года за нарушение правил ПДД, и который многократно оспаривался, но сохранился. А срок лишения водительских прав на два месяца уже истек.
Но именно о правах подумали и мы, и наши читатели, когда стало известно, что Урмас Эйнрооз за размахивание битой и за угрозы убить человека не будет наказан никак: поскольку тяжело и глубоко болен. Но именно в таком тяжелом состоянии он управляет транспортным средством и является участником дорожного движения, а значит, может и впредь представлять опасность для тех, кто едет рядом с ним. В принципе, то, что случилось в мае прошлого года на Лаагна-теэ, стало возможным именно потому, что Эйнрооз находился за рулем автомобиля.
И мы решили выяснить, какое же решение приняли соответствующие инстанции, от которых зависит и безопасность на дорогах, и наша с вами безопасность?
Права выдает Департамент шоссейных дорог, но пресс-секретарь организации Мерит Мяхар сказала Rus.Postimees, что информация о людях и их правах засекречена, поэтому сказать – есть ли у Эйнрооза права сейчас и останутся ли они у него и впредь, нам сообщить не могут.
Мы обратились в Пыхьяскую окружную прокуратуру, где было установлено, что Эйнрооза невозможно наказать имеющимися в распоряжении закона способами, а значит, прокуратура должна была хотя бы задаться вопросом: как сильно нездоровый человек будет ездить по дорогам?
Пресс-секретарь Каарел Калас сказал, что в рамках административного дела Эйнрооз был лишен прав на два месяца. Остальные вопросы нужно адресовать в полицию.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан ответила: «Темa прав на вождение транспортных средств относится к Департаменту шоссейных дорог. Но, насколько я знаю, информацию о том, имеется ли действующее право на вождение транспортным средством у какого-либо лица, третьим лицам не выдается в соответствии с Законом о публичной информации».
На всякий случай мы обратились в пресс-службу судов двух первых инстанций, предположив, что наши собеседники просто не могут найти концов, но вдруг кто-то из прокуроров или следователей на самом деле предложил суду решить судьбу водительских прав Урмаса Эйнрооза? Пресс-секретарь Кристийна Отс сказала, что такого документа в суде нет, и посоветовала переговорить с прокурором, вынесшим постановление о прекращении уголовного дела.
Их не остановить, осторожнее!
Пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарел Калас сначала объяснил нам, что мы смотрим на ситуацию в целом, а прокуратура занимается конкретным эпизодом. Дело Эйнрооза было прекращено по принципу оппортунитета: то есть наказать нельзя, а общественный интерес не столь велик. И прокурор рассматривал не дальнейшую судьбу Эйнрооза, а решал, как поступить в конкретной ситуации, когда он размахивал битой.
Затем Калас пообщался с прокурором и уточнил, что, да, в ходе расследования сыщики получают деликатные данные о подозреваемых, поэтому в прокуратуре знают, что именно не так со здоровьем Эйнрооза (мы пытались выяснить, 80 процентов нетрудоспособности связаны с расстройством психики, или у него нет какого-то органа или конечности). Однако третьим лицам прокуратура эту информацию не передает. Причем, не только журналистам, но и в Департамент шоссейных дорог.
То есть, если поначалу мы думали, что о правах Эйнрооза правоохранительные органы просто забыли – ну, всякое бывает – то теперь поняли, что никто никакого решения по ним и не выносил. Дело в том, что полиция или иной орган, могут приостановить действие водительских прав в качестве наказания, но не лишить прав пожизненно, даже если человек нездоров и опасен.
«То есть получается, что подобные вопросы у нас вообще никак не отрегулированы?» - спросили мы. «Обратитесь в Департамент шоссейных дорог, они могут что-то знать по данному вопросу», - предложил представитель прокуратуры.
Мерит Мяхар вновь объяснила нам, что деликатных данных департамент разглашать не имеет права. Тем не менее, мы определили, что права без медицинской справки никому не дают. Справки Департамент шоссейных дорог не составляет и не проверяет: это дело семейного врача. Теоретически семейный врач такую справку может не выдать, как может и отозвать действующую - если выяснится, что здоровье человека резко ухудшилось. А кто прикажет врачу это сделать? «Никто. Мы таких приказов не отдаем, но врачи общаются между собой и о заболеваниях Эйнрооза его семейному доктору должно быть известно», - объяснил Каарел Калас.
Из этого случая можно сделать два вывода. Первый: Урмас Эйнрооз, несмотря на свои заболевания и агрессивность остается на дороге, может встретиться кому угодно и ему за это ничего не будет, разве что, он все же укокошит своего обидчика. Второй: на дорогах страны полно людей с серьезными проблемами здоровья, которые никто не учитывает. А значит, всем нам нужно быть предельно осторожными. И еще раз: осторожными!