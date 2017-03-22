Никто не знает, как отобрать права у Урмаса с битой

В чем именно заключается данная нетрудоспособность, из постановления прокуратуры понять нельзя. Однако вынесший постановление прокурор, оценивая свои шансы в суде и квалифицируя дело, взвешивал разные варианты возможного наказания Эйнрооза и пришел к интересному выводу. Назначать штраф нарушителю бессмысленно, поскольку, имея 80-процентную нетрудоспособность, работать он не может, а значит, заранее можно предположить, что деньги государству он не заплатит.

Отправить на общественно-полезные работы его тоже нельзя - все из-за той же глубокой потери способности заниматься физическим трудом. Его хотели направить к психологам, чтобы он прошел программу социализации, но пообщавшийся с ним психолог, вновь сославшись на 80-процентную нетрудоспособность клиента, пояснил, что в группах социализации ему делать нечего, лечение будет бесполезным.

Таким образом прокурор и пришел к выводу, что раз наказать Эйнрооза в связи состоянием его здоровья нельзя, а - внимание! - общественный интерес к делу невелик, то дело нужно прекращать.

Право на права

Из всех наказаний за потрясшую в мае прошлого года всю Эстонию выходку на улице Лаагна в Таллинне, на Эйнроозе остался только штраф в размере 399 евро, который суд назначил ему в июне прошлого года за нарушение правил ПДД, и который многократно оспаривался, но сохранился. А срок лишения водительских прав на два месяца уже истек.

Но именно о правах подумали и мы, и наши читатели, когда стало известно, что Урмас Эйнрооз за размахивание битой и за угрозы убить человека не будет наказан никак: поскольку тяжело и глубоко болен. Но именно в таком тяжелом состоянии он управляет транспортным средством и является участником дорожного движения, а значит, может и впредь представлять опасность для тех, кто едет рядом с ним. В принципе, то, что случилось в мае прошлого года на Лаагна-теэ, стало возможным именно потому, что Эйнрооз находился за рулем автомобиля.

И мы решили выяснить, какое же решение приняли соответствующие инстанции, от которых зависит и безопасность на дорогах, и наша с вами безопасность?

Права выдает Департамент шоссейных дорог, но пресс-секретарь организации Мерит Мяхар сказала Rus.Postimees, что информация о людях и их правах засекречена, поэтому сказать – есть ли у Эйнрооза права сейчас и останутся ли они у него и впредь, нам сообщить не могут.

Мы обратились в Пыхьяскую окружную прокуратуру, где было установлено, что Эйнрооза невозможно наказать имеющимися в распоряжении закона способами, а значит, прокуратура должна была хотя бы задаться вопросом: как сильно нездоровый человек будет ездить по дорогам?

Пресс-секретарь Каарел Калас сказал, что в рамках административного дела Эйнрооз был лишен прав на два месяца. Остальные вопросы нужно адресовать в полицию.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан ответила: «Темa прав на вождение транспортных средств относится к Департаменту шоссейных дорог. Но, насколько я знаю, информацию о том, имеется ли действующее право на вождение транспортным средством у какого-либо лица, третьим лицам не выдается в соответствии с Законом о публичной информации».