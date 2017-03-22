Жителю Эстонии не удалось вернуть конфискованные российской таможней 109 000 евро

В сентябре 2015 года во время досмотра автомобиля Audi А8, принадлежащего жителю Эстонии, на пункте пропуска в Ивангороде российские таможенники обнаружили 109 000 евро, которые не были задекларированы. Несмотря на то, что мужчина утверждал, что собирался оформить их законный провоз в Россию, таможня деньги конфисковала, пишет rus.err.ee.

В декабре 2016 года суд признал жителя Эстонии виновным в контрабанде наличных средств и назначил ему штраф в размере 13 500 евро, но мужчина подал апелляцию в Ленинградский областной суд, чтобы вернуть свои деньги, однако в марте суд оставил в силе прежнее решение о конфискации и штрафе.