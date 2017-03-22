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В Таллинне началось строительство новой церкви

Rus.Postimees.ee
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Стройка. Иллюстративное фото. | ФОТО: Тоомас Хуйк

Сегодня в Мустамяэ, на улице Кйили, началось строительство лютеранской церкви.

Как отметила старейшина района Хелле Калда, это первое в 55-летнем Мустамяэ сакральное сооружение.

В 2012 году город Таллинн и Эстонская евангелическая лютеранская церковь (ЭЕЛЦ) заключили договор, согласно которому город передавал в пользование церкви участок земли на улице Кийли для строительства на нем церкви. В 2013 году был проведен архитектурный конкурс.

В создаваемом здании будут молитвенный зал, помещения для детей и молодежного опорного центра, помещения для кружков, церковная кухня и канцелярия, а также разного рода подсобные помещения.

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