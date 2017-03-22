Центристы прокомментировали высказывание Пентус-Розиманнус: обвинения в сепаратизме - не что иное, как пропагандистский трюк

Михаил Стальнухин заявил, что уважает Кейт Пентус-Розиманнус как свою давнюю коллегу по работе в парламенте, но при этом предположил, что ее мысли заняты лишь делами Autorollo, и поэтому она стала использовать слова, смысл которых ей не совсем понятен, в частности - слово "сепаратизм".

"Я разделяю тревогу своей коллеги, а также те возможности, которые открываются благодаря запугиванию нашим восточным соседом, Россией. Но я все же осмелюсь посоветовать реформистке воздержаться от высказываний, присущих тоталитаризму в политических дебатах. Только истинный почитатель такого режима может считать, что лишь его мнение единственно верное и имеет право на существование", - отметил Стальнухин. Он добавил также, что его предложение возобновить диалог связано прежде всего с политикой в сфере экономики Эстонии. Но в любом случае все решения остаются в конечном счете за комиссией.

Зампредседателя Центристской партии Яанус Карилайд также отметил, что если комиссии, в состав которых входят политики от разных партий хотят думать в том числе и в восточном направлении, то такое решение можно только приветствовать, а не автоматически осуждать. "Хотелось бы напомнить госпоже Пентус-Розиманнус, что члены экономической комиссии уже приняли решение о поездке в Москву и со стороны реформистов никаких возражений не поступало", - сказал Карилайд. Он назвал поведение Пентус-Розиманнус деструктивным и абсурдным, заявив, что она сыплет безосновательными обвинениями и запугивает своих коллег. Карилайд также выразил надежду на то, что выступление реформистки останется сольным.

10 марта члены экономической комиссии Рийгикогу сообщили о том, что они собираются посетить международную выставку транспортно-логистических услуг ТрнасРоссия, чтобы поддержать транзитный сектор страны. "Надеюсь, что реформисты не столь категорично и нервно реагируют на происходящее внутри своей фракции, как на глазах общественности, и что за этим не последует наказание их однопартийцев, членов экономической комиссии Дениса Бородича и Тоомаса Кивимяги в виде исключения из партии. Если их действия в партии также расцениваются как сепаратистские, то я бы посоветовал этим политикам срочно бежать оттуда", - заключил Карилайд.