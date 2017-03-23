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Курьезные интерьеры: джунгли в однокомнатной квартире

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: varlamov.ru

Партнер нашего портала, российский блогер и архитектор Илья Варламов продолжает выискивать на постсоветских просторах странные интерьеры. На сей раз досталось украинскому городку Умани.

Кто-то сделал в обычной однокомнатной квартире панельного дома настоящие джунгли, пишет Варламов.

Фото: varlamov.ru

Начнем с самого сладкого – спальни. Подиум, обитый искусственным газоном, на котором лежит матрас, украшенный плюшевыми хвостами енотов. На стене фотообои, вокруг – пластиковые пальмы.

Фото: varlamov.ru

Телевизор вмонтирован в скалу. Странно, что здесь не гнездятся птицы. Если бы здесь жил попугай, он мог бы сразу учиться всему хорошему у телевизора.

Кухонные шкафы заклеены фотообоями с горными пейзажами. Фотообои, пожалуй, самая стабильная вещь на постсоветском пространстве. Будут меняться границы, падать и восставать режимы, сменяться поколения, но фотообои из квартир не исчезнут никогда.

Фото: varlamov.ru

Оставшиеся фотографии смотрим ЗДЕСЬ.

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