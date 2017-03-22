Пограничник, попавшийся пьяным за рулем, подал заявление об уходе

К настоящему моменту стало известно, что уже бывший пограничник подал заявление об уходе.

О водителе со странной манерой езды полиция узнала 12 марта около 18 часов. Стражи правопорядка проверили автомобиль Volkswagen, стоявший в очереди на паром в порту Рохукюла, и выяснили, что его 50-летний водитель пьян. Водитель был в машине один, сообщает Postimees.ee.

Выяснилось, что попавшийся пьяным мужчина - старший пограничник в Кярдласком отделении полиции. В момент проверки он находился не при исполнении и использовал личный автомобиль.

Ляэнеский префект Кайдо Кыплас посчитал, что инцидент является крайне серьезным, поэтому предложил пограничнику покинуть занимаемый пост.

Задержанный пограничник объяснил произошедшее проблемами в личной жизни.

Это уже второй случай за последние семь месяцев, когда нетрезвого сотрудника Кярдлаского отделения полиции ловят за рулем автомобиля. 26 августа 2016 года 49-летний старший комиссар сел за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения (алкометр показал 0,6 промилле). Мужчине пришлось покинуть занимаемую им должность.