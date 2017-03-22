Швеция проводит проверку 350 бункеров на Готланде на случай войны с Россией

Бункеры предназначены для защиты людей от ударной волны ядерного взрыва, радиации, химического и биологического оружия. Глава агентства по гражданской обороне Матс Берглунд заявил Sveriges Radio, что проверка будет проведена в течение года.

На острове Готланд, где живет около 60 000 человек, насчитывается около 350 убежищ, которые могут вместить около 35 000 человек. Большинство из них находится в городах Висбю, Слите и деревне Форезунд. Убежище на 60 мест есть в городке Клинтехамн. Всего в годы холодной войны в Швеции было создано более 60 000 убежищ.

Перед этим глава шведской спецслужбы SAPO Андрес Торнберг предупредил, что существует «реальная и серьезная угроза безопасности» страны. Хотя он не упомянул Россию, известно, что Швеция начала наращивать вооружения после присоединения Крыма к РФ.

В феврале MSB разослало муниципалитетам письма, в которых дало указание готовиться к войне, а главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэл Бюден назвал ранее Россию главной военной угрозой для королевства.

В январе 2016 года командующий сухопутными войсками Швеции генерал-майор Андерс Бренстрем, анонсируя начало масштабных учений, заявил, что командование Вооруженных сил страны всерьез готовится к открытому конфликту, который может произойти «уже через несколько лет». Затем в феврале в НАТО выпустили доклад, в котором говорилось, что Россия в 2013 году проводила учения, симулировавшие атаку на Швецию.

В 2016 году Швеция решила досрочно вернуть постоянные войска на Готланд. Хотя главнокомандующий ВС Швеции не видит непосредственной угрозы для королевства, размещение боевой группы было ускорено на шесть месяцев.