Швеция проводит проверку 350 бункеров на Готланде на случай войны с Россией

Швеция, готовясь к нападению РФ на фоне обеспокоенности стран Балтии российской агрессией, проверяет сотни убежищ на случай ядерной войны на острове Готланд в Балтийском море, где размещены постоянные войска королевства, пишет NEWSru со ссылкой на The Independent. Шведское агентство по гражданской обороне (MSB) запланировало проверку 350 бункеров.
Бункеры предназначены для защиты людей от ударной волны ядерного взрыва, радиации, химического и биологического оружия. Глава агентства по гражданской обороне Матс Берглунд заявил Sveriges Radio, что проверка будет проведена в течение года.
На острове Готланд, где живет около 60 000 человек, насчитывается около 350 убежищ, которые могут вместить около 35 000 человек. Большинство из них находится в городах Висбю, Слите и деревне Форезунд. Убежище на 60 мест есть в городке Клинтехамн. Всего в годы холодной войны в Швеции было создано более 60 000 убежищ.
Перед этим глава шведской спецслужбы SAPO Андрес Торнберг предупредил, что существует «реальная и серьезная угроза безопасности» страны. Хотя он не упомянул Россию, известно, что Швеция начала наращивать вооружения после присоединения Крыма к РФ.
В феврале MSB разослало муниципалитетам письма, в которых дало указание готовиться к войне, а главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэл Бюден назвал ранее Россию главной военной угрозой для королевства.
В январе 2016 года командующий сухопутными войсками Швеции генерал-майор Андерс Бренстрем, анонсируя начало масштабных учений, заявил, что командование Вооруженных сил страны всерьез готовится к открытому конфликту, который может произойти «уже через несколько лет». Затем в феврале в НАТО выпустили доклад, в котором говорилось, что Россия в 2013 году проводила учения, симулировавшие атаку на Швецию.
В 2016 году Швеция решила досрочно вернуть постоянные войска на Готланд. Хотя главнокомандующий ВС Швеции не видит непосредственной угрозы для королевства, размещение боевой группы было ускорено на шесть месяцев.