Врачи сотворили чудо: у девочки, родившейся с четырьмя руками, будет полноценная жизнь

До операции Доминик не могла делать многих вещей, которые обычно делают дети в ее возврасте, пишет Postimees Tervis со ссылкой на The Telegraph. После того, как ей пришли на помощь врачи детской больницы Парк Ридж в Иллинойсе, США, она - здоровый ребенок и впереди у нее полноценная жизнь.

Доминик родилась на Берегу Слоновой Кости. Две лишние руки и второй позвоночник сформировались у нее в результате неправильного деления оплодотворенной яйцеклетки. Обычно в таких случаях рождаются близнецы, но в случае с Доминик яйцеклетка начала делиться неправильно. Половина, из которой должна была сформироваться сестра-близнец Доминик, развилась только частично и вросла в тело девочки.

Спустя пять дней после операции Доминик отдали под опеку приемной семьи, которая узнала о девочке через помогающую больным детям организацию Children's Medical Mission West и сообщила, что хочет помочь. Когда Доминик окончательно поправится, она сможет вернуться в Африку к своим настоящим родителям.