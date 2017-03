Теракт в центре Лондона: водитель наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту и напал на полицию

Силы безопасности оцепили территорию вокруг британского парламента в Лондоне после того, как возле него прозвучали выстрелы, сообщает Sky News.

Неизвестный злоумышленник ранил полицейского ножом близ Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании. Как сообщает Sky News со ссылкой на лидера Палаты общин, нападавший был застрелен сотрудниками полиции, сообщает Интерфакс.

В свою очередь журналист "Би-би-си" Эндрю Нил написал в своем твиттере, что автомобиль наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту прежде, чем врезаться в ограду вокруг территории парламента.

По предварительным данным, после этого нападавший выбрался из автомобиля и напал на полицейского с ножом, но был застрелен.

There's been a shooting / stabbing at Parliament. Stay safe everyone. pic.twitter.com/Fb2LNXfLh5