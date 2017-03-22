Теракт в центре Лондона: водитель наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту и напал на полицию

Силы безопасности оцепили территорию вокруг британского парламента в Лондоне после того, как возле него прозвучали выстрелы, сообщает Sky News.

Неизвестный злоумышленник ранил полицейского ножом близ Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании. Как сообщает Sky News со ссылкой на лидера Палаты общин, нападавший был застрелен сотрудниками полиции, сообщает Интерфакс.

В свою очередь журналист "Би-би-си" Эндрю Нил написал в своем твиттере, что автомобиль наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту прежде, чем врезаться в ограду вокруг территории парламента.

По предварительным данным, после этого нападавший выбрался из автомобиля и напал на полицейского с ножом, но был застрелен.

There's been a shooting / stabbing at Parliament. Stay safe everyone. pic.twitter.com/Fb2LNXfLh5 — Luke Steele (@Lukesteele4) March 22, 2017

Вместе с тем Sky News приводит слова свидетеля, который сообщает, что на Вестминстерском мосту лежат не менее восьми человек, пострадавших под колесами автомобиля. По его словам, водитель намеренно ехал по тротуару. Другие СМИ сообщают, что пострадавших 12.

Лидер палаты общин британского парламента Дэвид Лидингтон уже обратился к своим коллегам, сообщает Newsru.com.

"На данный момент я могу подтвердить, что серьезный инцидент произошел на территории Вестминстерского дворца. Предварительно, офицер полиции получил ножевые ранения. Вооруженный преступник был застрелен полицией", - приводит его слова The Guardian .

По его словам, на место происшествия прилетел медицинский вертолет для оказания помощи пострадавшим и их транспортировки в близлежащий госпиталь. "Кроме того, есть сообщения и о других инцидентах возле дворца", - добавил Лидингтон.