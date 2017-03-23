До и после: смотрим фото удачной реконструкции старого частного дома

В результате масштабной реконструкции удалось переосмыслить и максимально эффективно использовать имеющееся пространство. «Планировка дома 1960 года постройки, расположенного на окраине деревни на юге Нидерландов, больше не отвечала потребностям и стилю жизни семьи», — говорят архитекторы. Владельцы хотели получить больше места для растущих детей и организовать удобный для работы функциональный дизайн интерьера.

Дом после реконструкции. Фото: poshouse.ru

Логично, что одним из главных требований клиентов было увеличение жилой площади. Тесные комнаты обрели новую жизнь благодаря надстройке второго этажа. Гостиная, прежде примыкающая к холлу, была перенесена в противоположную часть дома, чтобы открыть вид из больших окон на окружающий ландшафт.

Интерьер кухни. Фото: poshouse.ru

Дизайн выполнен в минималистическом стиле. В гостиной расположился гармоничный дуэт кухонного острова и обеденного стола, разделяющий комнату на несколько зон, каждая из которых очаровывает своей особой атмосферой. Фотографии интерьеров смотрим на этом САЙТЕ.