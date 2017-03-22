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Совет больничной кассы принял решение повременить с повышением зарплат медикам

Rus.Postimees.ee
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Кабинет врача. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Тайро Луттер

Совет Больничной кассы принял сегодня решение оставить без изменений перечень услуг здравоохранения и дождаться заключения коллективного договора. Стороны заверили, что заключение договора станет возможным после утверждения государственной бюджетной стратегии.

После этого совет Больничной кассы сможет одобрить перечень услуг здравоохранения, в случае которых намечено повышение зарплат в соответствии с договором.

Совет также заверил со своей стороны, что намеченные в бюджете больничной кассы в качестве резерва на услуги здравоохранения 23,6 миллиона евро не будут направлены куда-либо еще и эта сумма будет зарезервирована до принятия решения.

Если на апрельском собрании будет принято решение об изменении перечня услуг здравоохранения, то оно будет действительно задним числом, начиная с 1 апреля. Правление Больничной кассы даст больницам обзор того, как в случае решения задним числом будут выставляться счета и будут вестись расчеты.

Следующее собрание совета состоится после одобрения государственной бюджетной стратегии 21 апреля.

Правление Больничной кассы также предоставило совету обзор финансовых результатов больничной кассы за январь.

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