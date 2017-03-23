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Фото: смотрите, как три поколения удобно устроились на двадцати четырех квадратных метрах

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: treehugger.com

В такой квартирке и двоим не развернуться, а каким же образом здесь удобно устроились целых пять человек и умудрились сохранить личное пространство, попытался разобраться Kodu.

Конечно, дело происходит в столице Китая Пекине, и в этом, возможно, кроется разгадка: китайцам не привыкать жить в очень стесненных условиях. Но это только с виду традиционный китайский дом. На самом деле он полон самых современных удобств, ссылается портал на источник TreeHugger.

Фото: treehugger.com

Дом под завязку заполнен многофункциональной мебелью. Из-под кухонных шкафов выдвигается обеденный стол, столовая с помощью рулонной шторы на ночь отделяется от остального пространства и превращается в спальню с двуспальной кроватью.

Фото: treehugger.com

Фото: treehugger.com

Чтобы максимально использовать стены, обычные окна заменили на мансардные. Под крышей выстроили дополнительный этаж, где находятся вторая двуспальная кровать и крошечный кабинетик.

Фото: treehugger.com

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