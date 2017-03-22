РС-вирус косит маленьких детей

К врачам обратилось 4203 человека, более 51 процента из них составили дети, сообщает Департамент здоровья на своем сайте. Рост заболеваемости отмечается среди маленьких детей, заразившихся респираторно-синцитиальным вирусом.

По данным департамента, чаще всего заражаются дети до двух лет. Последствия - от воспаления верхних дыхательных путей до воспаления легких. Вирус вызывает кашель, похожий на астматические явления, может возникнуть опасность удушья.

Пожилые болеют гриппом

Тем временем снижается заболеваемость гриппом, ее интенсивность ниже, однако географическое распространение по-прежнему обширно. Заболеваемость гриппом составляет 15 процентов от всех вирусных заболеваний дыхательных путей. Однако в старшей возрастной группе заболевания чаще всего вазваны именно гриппом.