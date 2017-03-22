В Таллиннском порту полиция проверяет водителей на трезвость

В портах Таллинна и Хельсинки в среду вечером работает усиленный контингент полиции — стражи правопорядка хотят удостовериться, что водители съезжающих с судов в порт автомобилей трезвы, используют ремни безопасности и везут товары, отвечающие требованиям законодательства.

Заодно проверяют и водителей грузовиков — отдохнули ли они, нет ли у транспортных средств технических неисправностей, сообщила Пыхьяская префектура.

Во второй половине дня полицейские задержали одного подвыпившего водителя и одного водителя, не пристегнувшегося ремнем безопасности. У нескольких грузовых автомобилей не был закреплен груз. Также полиции попались дальнобойщики, которые не успели в достаточной мере отдохнуть.

"Даже незначительный фактор, оставленный без внимания, может спровоцировать ДТП, которое может унести чью-то жизнь. Надо заботиться как о себе, так и окружающих, чтобы все мы могли добраться до дома в целости и сохранности", - сообщили в префектуре.