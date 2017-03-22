Юри Ратас прокомментировал ситуацию с новым налогом на автомобили

Представитель EKRE Хельме отметил, что с нового года будут действовать налоги на первичную регистрацию и перерегистрацию автомобилей. Эти налоги называют пошлинами по охране окружающей среды. Он спросил, способствуют ли эти налоги, которые в зависимости от марки машины и мощности мотора могут достигать 400 евро, периферизации. Он также спросил, не считает ли премьер-министр, что называть эти налоги пошлинами – лицемерно.

Ратас пояснил, что в Эстонии – один из самых загрязняющих окружающую среду автомобильных парков в Европе. В 2005 году показатель эффективности топлива новых машин в Эстонии был в ЕС на последнем месте. Поэтому важно повысить эффективность топлива нашего автопарка.

«Пошлины по охране окружающей среды на моторные средства нужно будет платить в двух случаях: при первичной регистрации автомобиля или при первой смене владельца автомобиля, который уже внесен в эстонский регистр. Мы договорились, что в случае новых автомобилей ставка пошлины будет зависеть от показателя выбросов CO2. В случае машин, произведенных до 2015 года, будет учитываться мощность мотора в киловаттах», – сказал Ратас.

Он добавил, что при разработке пошлины учитывались обстоятельства, связанные с периферийными регионами Эстонии. «Для машин 2007 года выпуска коэффициент оплаты пошлины по мощности составляет 20% от стандартной ставки, т. е. платить надо на 80% меньше», – отметил Ратас. Он признал, что старых машин больше всего в регионах Эстонии, особенно на периферии. «Пониженная ставка введена для того, чтобы перерегистрация автомобиля не была чрезмерно дорогой по сравнению с рыночной стоимостью автомобиля на данный момент», – отметил премьер-министр.

Министр окружающей среды Марко Померантс ответил на вопрос Артура Тальвика о давлении со стороны крупного производства в секторе лесного хозяйства, на вопрос Кюллики Кюбарсепп о следствии в отношении Центра управления государственными лесами на примере волостей Лейзи и Карула и на вопрос Райво Пылдару об объемах вырубки леса.