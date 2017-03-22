Будьте бдительны, выбирая тех, кто будет следить за вашими детьми: молодая няня оказалась воровкой

Как сообщили в Тартуском уездном суде, девушку уличают в краже не в первый раз. Вместе с неотбытым наказанием по предыдущему договору она должна будет провести в тюрьме восемь месяцев. Однако суд решил заменить это наказание 240 часами общественно-полезных работ, которые обвиняемая должна будет выполнить в течение полутора лет. В течение этого времени она должна будет также выполнять контрольные требования службы пробации. Также ей придется оплатить расходы на производство в размере 377 евро.

Согласно обвинительному акту Лыунаской окружной прокуратуры, обвиняемая украла украшения из дома, находящегося в деревне Хааге в волости Тяхтвере Тартуского уезда, общей стоимостью 690 евро. Женщина была вхожа в квартиру, так как она работала там няней.

По словам помощника прокурора Алара Хяйдберга, обвиняемая совершала кражи и раньше, однако он счел, что девушка извлекла урок из произошедшего и сожалеет о содеянном. "Обвиняемая добровольно возместила весь ущерб пострадавшей и, надеемся, встала на путь исправления", - заметил он.

Хяйдеберг советует прежде, чем нанять своему ребенку няню, по возможности узнать об этом человеке как можно больше, например, на интернет-форумах или в социальных сетях. Такая информация есть и об обвиняемой.

Уголовное дело было решено в рамках договорного производства. Решение можно оспорить в течение 15 дней.