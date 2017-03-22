В Таллиннском аэропорту ранили ножом мужчину

Пыхьяская префектура полиции отмечает, что сообщение о ссоре поступило к стражам правопорядка сегодня около 17 часов. По предварительным данным, одного мужчину ударили ножом, а другого – кулаком в лицо.

Пострадавшие и нападавший были знакомы между собой. Полиция предполагает, что мужчины выясняли между собой отношения и в ход пошло холодное оружие.

Травмы пострадавших не опасны для жизни. Личность нападавшего полицией уже установлена, но пока он не задержан.