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В Таллиннском аэропорту ранили ножом мужчину

Rus.Postimees.ee
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Таллиннский аэропорт. Иллюстративный снимок. | ФОТО: SANDER ILVEST/

Сегодня вечером на парковке произошла драка, в ходе которой один человек получил ножевое ранение. Другого человека ударили кулаком в лицо.

Пыхьяская префектура полиции отмечает, что сообщение о ссоре поступило к стражам правопорядка сегодня около 17 часов. По предварительным данным, одного мужчину ударили ножом, а другого – кулаком в лицо.

Пострадавшие и нападавший были знакомы между собой. Полиция предполагает, что мужчины выясняли между собой отношения и в ход пошло холодное оружие.

Травмы пострадавших не опасны для жизни. Личность нападавшего полицией уже установлена, но пока он не задержан.

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