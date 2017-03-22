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Знаменитый российский боксер планирует вернуться на ринг в 48 лет

Sports.ee
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Олег Маскаев (справа). | ФОТО: Timkiv Vitaly/ITAR-TASS

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе россиянин Олег Маскаев планирует вернуться на ринг весной нынешнего года.

"Заканчивать пока не собираюсь, я поддерживаю форму и спаррингую в зале. Если найдем общий язык с промоутером, проведу бой весной", - сообщил ТАСС 48-летний спортсмен.

Последний поединок Маскаева состоялся в ноябре 2013 года в Краснодаре, после чего спортсмен взял перерыв из-за травмы. Тогда россиянин должен был провести бой-реванш с американцем Кори Сэндерсом, но того заменил британец Дэнни Уильямс, и Олег одолел соперника единогласным решением судей, пишет newsru.com.

Маскаев с 2006-го по 2008 год владел титулом чемпиона мира WBC. Всего на его счету 39 побед (28 нокаутом) и семь поражений на профессиональном ринге.

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