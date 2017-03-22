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В Брюсселе прошли траурные мероприятия в память о погибших год назад в терактах

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: YVES HERMAN/REUTERS
ФОТО: YVES HERMAN/REUTERS
ФОТО: YVES HERMAN/REUTERS
ФОТО: YVES HERMAN/REUTERS
ФОТО: Geert Vanden Wijngaert/AP
ФОТО: THIERRY ROGE/AFP
ФОТО: Geert Vanden Wijngaert/AP

В Брюсселе сегодня вспоминали жертв серии терактов, которые в прошлом году унесли жизни 32 человек.

Ответственность за нападение тогда взяла на себя группировка "Исламское государство". В аэропорту бельгийской столицы, где ровно год назад прогремели два взрыва, память погибших почтили минутой молчания. Напротив зала вылета собрались родственники жертв, также присутствовали король и королева Бельгии, передает "rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Траурные мероприятия прошли и на станции метро "Мальбек", где год назад бомбу привел в действие террорист-смертник.

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