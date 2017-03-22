В Брюсселе прошли траурные мероприятия в память о погибших год назад в терактах
22. март 2017 18:59
В Брюсселе сегодня вспоминали жертв серии терактов, которые в прошлом году унесли жизни 32 человек.
Ответственность за нападение тогда взяла на себя группировка "Исламское государство". В аэропорту бельгийской столицы, где ровно год назад прогремели два взрыва, память погибших почтили минутой молчания. Напротив зала вылета собрались родственники жертв, также присутствовали король и королева Бельгии, передает "rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
Траурные мероприятия прошли и на станции метро "Мальбек", где год назад бомбу привел в действие террорист-смертник.