В Брюсселе прошли траурные мероприятия в память о погибших год назад в терактах

Ответственность за нападение тогда взяла на себя группировка "Исламское государство". В аэропорту бельгийской столицы, где ровно год назад прогремели два взрыва, память погибших почтили минутой молчания. Напротив зала вылета собрались родственники жертв, также присутствовали король и королева Бельгии, передает "rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Траурные мероприятия прошли и на станции метро "Мальбек", где год назад бомбу привел в действие террорист-смертник.