Эрдоган: если Европа будет продолжать в своем стиле, ни один европеец не сможет безопасно гулять по улицам

"Если Европа будет так продолжать, ни один европеец ни в одной стране мира не сможет безопасно гулять по улицам", - заявил турецкий президент и добавил: "Мы, Турция, призываем Европу уважать права человека и демократию", сообщает портал Newsru.com.

РИА "Новости" перевело этот фрагмент выступления иначе, чем его поняли в Европе: "Если вы будете продолжать так и дальше, ни один житель западных стран не сможет ступить ни шагу нигде в мире".

Ранее, когда из Германии и Нидерландов выдворили турецких министров, намеревавшихся агитировать за конституционную реформу, Эрдоган обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в нацизме. 19 марта он заявил, что Меркель "использует нацистские методы" против его "братьев, которые живут в Германии", и против его "министров и депутатов, которые приезжают туда".

Сравнением были возмущены в Берлине, а соратник канцлера премьер-министр земли Гессен Фолькер Буфье, занимающий должность заместителя председателя "Христианско-демократического союза", заявил, что в стране больше не ждут Эрдогана, визит которого в Германию был намечен на март.