Эстонский волостной старейшина находился в центре Лондона во время теракта

Он отметил, что находился примерно в километре от места происшествия. «Здесь все было спокойно, даже сирен не было слышно», - отметил Хуссар в разговоре с корреспондентом Jarva Teataja.

Старейшина также добавил, что гулял по Вестминстерскому мосту всего за несколько часов до теракта.

Напомним, что автомобиль наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне рядом с британским парламентом. В результате теракта погибли минимум два человека, пострадали от 10 до 12.

Машина доехала до здания дворца, где ее остановил полицейский. Человек выскочил из автомобиля и нанес стражу правопорядка ножевое ранение, после чего был застрелен другим полицейским.