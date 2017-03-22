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26-летняя Иева не была первой жертвой? Бизнесмен рассказал о пережитом кошмаре

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: 15min.lt

В литовские СМИ попала информация о том, что ранее на дорогах Литвы похожее на случай Иевы Страздаускайте ограбление пережил предприниматель из Латвии, пишет Apollo со ссылкой на портал «15min.lt».

Бизнесмен из Латвии рассказал, что в апреле прошлого года ехал через Литву в Германию на автомобиле «Volkswagen Passat» 2015 года выпуска. Примерно от Кедайни за его машиной стал следовать другой автомобиль, водитель которого недалеко от Каунаса специально врезался в его транспортное средство, сообщает Русский TVNET.

Предприниматель с коллегой попытались позвонить в полицию, однако мобильная связь не работала. Предприниматель допускает, что у преступников был блокировщик мобильной связи.

Из Audi выскочил парень в возрасте примерно 20 лет и стал спрашивать об аварии. Всего же в машине сидели четверо или пятеро мужчин, но вышли из салона двое. Один был цыганской национальности, второй - темноволосый, но не выглядящий цыганом.

Между собой они говорили по-русски. Вскоре они пригрозили оружием, выкинули латвийцев из их автомобиля, сказали им идти в направлении Каунаса, отобрали телефоны и уехали. Пострадавшие бросились бежать в направлении Клайпеды.

Они заметили дом, в котором горел свет, уговорили хозяев вызвать полицию.

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