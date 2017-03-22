Бывший шпион: Россия распространяет фейковые новости о беженцах, чтобы посеять раздор в Европе

По словам Фаренца Катрейна, который проработал в венгерской контрразведке 13 лет, Кремль обостряет воздействие миграции, распространяя ложные новости, говорится в статье. Перевод статьи приводит портал Inopressa.ru.

"Катрейн заявил, что российские чиновники, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, преувеличили новости о сексуальных нападениях в канун Нового года в Кельне", - добавляет автор.

Катрейн, ныне проживающий за границей, заявил, что проработал в спецслужбах Венгрии с 2000 по 2013 год. Он поделился с венгерским новостным сайтом index.hu своими соображениями о "российской угрозе Европе", которой он присвоил отметку "девять" по десятибалльной шкале.

"Что касается событий в Кельне или других сексуальных преступлений, они (Россия) активно акцентируют, что Германия и западные власти и СМИ пытаются замять эти преступления", - цитирует издание бывшего шпиона.

То, что большинство преступников в Кельне были мигрантами и были связанны с криминальными группировками, - "это правда", прокомментировал Катрейн, однако "это было сообщено интересным способом российскими СМИ и другими, освещавшими эти новости". Бывший сотрудник спецслужб уточнил, что в Кельне "речь шла не о новоприбывших мигрантах, но для трактовки, которая там давалась, это было неважно".

Также Катрейн "описал, как российские чиновники, как, например, министр иностранных дел Сергей Лавров, реагировали на "ложные истории на действительно высоком уровне", включая "дело Лизы", говорится в статье. Как напоминает издание, девочка отказалась от своих показаний, но ее дело "привело к ухудшению дипломатических отношений между Россией и Германией".

Также в интервью венгерскому сайту Катрейн утверждает, что венгерские государственные СМИ выдают российскую пропаганду за объективные новости, добавляет Уолкер.