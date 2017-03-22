Студент из Уганды о жизни в Эстонии: в первую же неделю на меня напали с топором

«Эстония – красивая страна. Ей есть, что предложить остальному миру. Например, эстонскую историю, культуру, людей и то, как вы стали самой дигитальной страной в мире. Я люблю здесь жить. У меня отличные друзья, мне нравится университет и черный хлеб с кровяной колбасой, а также очень холодная, красивая Эстония», - отмечает студент.

«Но расизм разбивает мне сердце. Меня не ранит, когда на меня смотрят с любопытством, но вербальное и физическое насилие ранит очень. Особенно учитывая, что его причина не действия человека, а цвет его кожи», - отмечает Лванга.

По его словам, он был в Эстонии всего неделю, когда на него напал мужчина средних лет. Студент из Уганды забирал вещи у друга, когда на него напал 40-летний мужчина с подругой, которые подумали, что Лванга – вор.

«Они напали на меня вербально и физически. Избивая меня, мужчина орал, чтобы я убирался обратно в Африку. Когда я вышел и из дома и сел, чтобы подождать своего друга, то женщина вдруг закричала из окна: «Беги, он очень зол». Я обернулся и увидел, что мужчина несется на меня с топором в руках, - рассказал молодой человек. – Я побежал на автобусный вокзал и вызвал полицию. Вскоре прибыла полиция и мои друзья».

По словам Лванга, теперь он старается сторониться людей и ходит по улице всегда в наушниках. «Чтобы прохожие не подходили ко мне и не заводили разговор, а также не обзывали негром», - отмечает молодой человек.