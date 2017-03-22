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Предприниматели: налоговая политика приведет к повышению цен на товары

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Налоговая политика правительства приведет к росту цен – с таким совместным заявлением выступили Торгово-промышленная палата, Союз предприятий пищевой промышленности и Эстонский союз продавцов, передает "Актуальная камера".

Предприниматели подчеркнули, что их тревожат планы правительства по росту акцизов на газ, топливо и электричество, а также налога на использование дорог грузовым транспортом, сообщает портал Rus.err.ee.

Беспокойство вызывает и обложение налогом сладких напитков, и введение нового акциза на упаковку.

И это помимо налога с оборота, который и без того увеличивает налоговую нагрузку на предприятия пищевой промышленности.

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