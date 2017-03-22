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Грязные деньги: на счета эстонских фирм было перечислено 28 млн долларов

Ристо Берендсон
Йозеп Вярк
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Офисное здание по адресу Марати 14. | ФОТО: Tairo Lutter

Главными лицами в Эстонии, вовлеченными в российско-молдавский скандал с отмыванием денег, оказались два клиента-фантома, которые обосновались в неприметном здании столичного порта Bekker, принадлежащем бизнесмену Энделю Сиффу. Сам Сифф об этих клиентах ничего не знает.

В таллиннском порту Bekker, по адресу Марати 14, стоит офисное здание, которое принадлежит фирме Logman Invest. Глядя на скромный внешний вид здания невозможно догадаться, что оно использовалось для отмывания грязных денег и что именно через него прошли самые большие суммы, связанные с Эстонией и российско-молдавским скандалом.

Однако согласно коммерческому регистру, именно по этому адресу зарегистрированы два юридических лица, через которые прошли 22,7 миллиона долларов российских денег. Владелец здания Эндель Сифф, однако, о них ничего не слышал.

«Мне объяснили, что сегодня любой проходимец может зарегистрировать юридическое лицо и указать произвольный адрес», - заявил Сифф Postimees. По его словам, у него даже никто не арендовал помещения в этом здании.

Однако именно через офисное здание Сиффа были отмыты 22,7 миллионов долларов. Всего же через различные фирмы в Эстонии прошли 28 миллионов.

Полную версию статьи читайте завтра на портале Rus.Postimees.ee.

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