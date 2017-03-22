Sky News опубликовал фотографию предполагаемого участника теракта в Лондоне

Официального подтверждения информации о том, что раненый мужчина действительно является исполнителем теракта, нет. Ранее сообщалось, что преступник был застрелен полицией, сообщает Интерфакс.

По предварительной информации британских СМИ, злоумышленник, находясь за рулем автомобиля сбил нескольких человек на Вестминстерском мосту и врезался в заграждения Вестминстерского дворца, где заседает парламент. Затем он покинул машину и атаковал полицейского, нанеся ему несколько ударов ножом. После этого сотрудники полиции применили оружие и застрелили нападавшего.

Известно, что в результате произошедшего погибли четыре человека.

Полиция Лондона квалифицировала произошедшее как теракт, но пока не приводит подробностей атаки.