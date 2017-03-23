СМИ пытаются выяснить личность террориста из Лондона, количество жертв выросло

Роули также подтвердил, что официальным лицам известна личность террориста. Он заявил, что пока рано называть его имя, в ходе расследования спецслужбы пытаются выявить связанных с ним людей и возможных сообщников. Комиссар лишь указал, что следствие считает нападавшего связанным с международными террористическими группировками, передает Newsru.com.

Тем временем британские СМИ уже назвали имя предполагаемого смертника. По сообщениям СМИ, нападавшим мог быть Абу Иззадин, он же Тревор Брукс. Одной из первых информацию о том, что теракт в Лондоне совершил Абу Иззадин, опубликовала газета The Independent. Через час материал был удален. Об установлении личности подозреваемого также сообщал телеканал Channel 4.

При этом несколько источников ВВС заявили, что Иззадин, известный радикальный мусульманский проповедник, по-прежнему отбывает наказание в тюрьме и, соответственно, нападение совершил кто-то другой.

Отметим, что Иззадин похож на раненого мужчину, фото которого опубликовала телекомпания Sky News: рядом с ним журналисты заметили два ножа, сделав вывод о том, что медики оказывают помощь подстреленному террористу.

Иззадин, которого часто называют "проповедником ненависти", неоднократно был замечен в высказываниях, оправдывающих терроризм и радикальный ислам.

В 2006 году Абу Иззадин прервал выступление министра иностранных дел Великобритании Джона Рейда, который призвал родителей внимательно следить за своими детьми в связи с возможным промыванием мозгов пособниками террористов. Иззадин орал на Рейда, называя того врагом Ислама и указывая на порочность антитеррористических мер правительства. Его вывели службы безопасности.

В апреле 2007 года его задержала полиция по обвинениям в финансировании террористических организаций за рубежом, через год его приговорили к тюремному заключению.

Теракт у здания парламента

В центре Лондона произошло два инцидента: сначала на Вестминстерском мосту автомобиль наехал на пешеходов, а затем уже у стен Вестминстерского дворца, где заседает парламент, произошла стрельба.

В обоих происшествиях виновен один человек: сначала он проехал по мосту, а затем попытался проникнуть на территорию британского парламента. По данным агентства Reuters, преступник был убит на месте сотрудниками полиции.

В результате теракта погибли пять человек включая самого смертника, который был застрелен полицейскими. Пострадали около 40 человек, многие были госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Полиция Великобритании обратилась ко всем очевидцам произошедшего с просьбой присылать фото- и видеоматериалы с места происшествия. Кроме того, от правоохранительных органов прозвучал призыв не распространять в интернете и социальных сетях фотографии пострадавших.