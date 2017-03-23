В России сообщили, что не будут показывать Евровидение

Кроме того, сообщается, что Самойлова будет представлять Россию в следующем, 2018 году: "Как сообщили в ВГТРК, такова позиция руководителей крупнейших российских медиахолдингов", передает Newsru.com.

В пресс-службе Первого канала рассказали TJ, что в настоящий момент проверяют эту информацию. Другой источник, близкий к Первому каналу, сообщил, что на канале никаких решений по поводу трансляции Евровидения пока не принимали.

Россию на "Евровидении-2017" Самойлова планировала представлять с песней Flame is Burning. Эта кандидатура вызвала негодование на Украине из-за недавних гастролей артистки в Крыму. В среду глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил: "Моя позиция четкая, закон должен быть один для всех... Я считаю, что она не должна приезжать в Украину".

Решение СБУ вызвало бурную реакцию в высших эшелонах российской власти: отказ впустить Самойлову обсудили в Госдуме, Совете Федерации, а МИД назвал это "бесчеловечным актом".