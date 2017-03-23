СМИ: у ФБР есть данные о контактах команды Трампа с РФ

По мнению CNN, именно об этом говорил директор ЦРУ Джеймс Коми на слушаниях в конгрессе в понедельник, когда сообщил о начале расследования связей команды президента с Россией, передает Newsru.com.

Источник телеканала сообщил, что в настоящее время спецслужбы анализируют имеющуюся информацию, включая данные о перелетах, телефонных разговорах, отчеты агентов и т.п. Следствие продолжается, и заключение о координации команды Трампа с Россией носит предварительный характер, подчеркнул собеседник.

В сообщении не уточняется, кто из окружения Трампа попал под подозрение.

Накануне агентство АР сообщало, что покинувший предвыборный штаб в августе 2016 года советник Трампа Пол Манафорт около 10 лет назад тайно работал на российского миллиардера Олега Дерипаску, продвигая интересы президента России Владимир Путина. Манафорт заявил, что консультировал Дерипаску лишь по бизнес-вопросам.

Летом 2016 года сайт WikiLeaks начал серию публикаций данных переписки аппарата Демократической партии США. Спецслужбы США заявили о причастности правительства РФ к хакерским атакам, совершенным в 2016 году в отношении политических организаций Соединенных Штатов. ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Российские власти отрицают подобные обвинения.