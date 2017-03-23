Половина девушек, служащих в Вируском батальоне, отказались давать присягу

Младший лейтенант Паулийне Неттан сообщила, что в начале года на службу в армию поступили пять девушек, из которых двое принесли присягу - две других отказались, а еще одна сейчас болеет. "Справлялись они по-разному, но те, что сегодня принесли присягу, действительно проявили себя очень хорошо", - отметила Неттан.

Сама Паулийне пришла на службу в армию добровольцем в 2010 году, она служила в пионерском батальоне и была в нем первой служащей-женщиной. В 2011 году она поступила в военную школу и закончила ее в 2014 году

Другая военнослужащая Мария Абель говорит, что прохождение базового курса бойца дает отличное чувство. После нескольких дней отпуска девушка отправится на курсы младших унтер-офицеров, она станет сержантом и будет учить новых служащих.

В январе Мария была награждена званием лучшего бойца.

3 января этого года на службу в Вируский пехотный батальон поступили 183 человека, из которых пятеро были девушки. У служащих в Эстонии женщин есть возможность отказаться от службы в армии во время прохождения испытательного срока. У мужчин такая возможность отсутствует.

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