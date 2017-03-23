Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Полиция устроила облаву в Бирмингеме по делу о теракте в Лондоне

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Теракт в Лондоне. | ФОТО: Hannah McKay/REUTERS

Британские полицейские заблокировали один из районов в Бирмингеме по делу о теракте в Лондоне, где преступник убил несколько человек.

Как сообщает телеканал Sky, десятки офицеров полиции участвовали в операции возле одного из домов в Бирмингеме. Все подъезды к кварталу были перекрыты, передает РБК.

К утру район был разблокирован, однако очевидцы говорят, что там по-прежнему находится большое количество полицейских.

Представители полиции региона Вест Мидлэндс отказались комментировать произошедшее в Бирмингеме, объяснив это интересами следствия.

Наверх