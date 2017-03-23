Полиция устроила облаву в Бирмингеме по делу о теракте в Лондоне
23. март 2017 08:44
Британские полицейские заблокировали один из районов в Бирмингеме по делу о теракте в Лондоне, где преступник убил несколько человек.
Как сообщает телеканал Sky, десятки офицеров полиции участвовали в операции возле одного из домов в Бирмингеме. Все подъезды к кварталу были перекрыты, передает РБК.
К утру район был разблокирован, однако очевидцы говорят, что там по-прежнему находится большое количество полицейских.
Представители полиции региона Вест Мидлэндс отказались комментировать произошедшее в Бирмингеме, объяснив это интересами следствия.