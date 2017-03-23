Смотрите, какие предприятия заботятся о своих работниках

Поправка к закону, вступившая в силу с начала этого года, дает возможность работодателям выплачивать работникам свободную от социального налога компенсацию за второй и третий день нахождения на больничном, не превышающую среднюю зарплату работника. Центральный союз профсоюзов публикует список из 30 работодателей, которые это делают.
По словам председателя Центрального союза Пеэпа Петерсона, приятным сюрпризом стало то, что некоторые работодатели решили компенсировать нахождение на больничном со второго по восьмой день в 100-процентном объеме от средней зарплаты. "Так, например, поступают Swedbank, Тартуский университет, универмаг Motonet и Compensa Life Vienna Insurance Group SE", - сообщил Петерсон.
Центральный союз профсоюзов призывает работников сообщать профсоюзам о случаях, когда работодатель не компенсирует им первые дни больничного. "Мы свяжемся с работодателем и предложим ему использовать данную законом возможность добровольно компенсировать второй и третий день больничного", - сказал Петерсон.
Сообщение в Союз профсоюзов можно отправить по адресу eakl@eakl.ee.
Работодатели, которые добровольно оплачивают второй и третий день нахождения на больничном:
1) Центральный союз профсоюзов Эстонии
2) Независимый профсоюз моряков Эстонии
3) Профсоюз работников сферы обслуживания и торговли
4) Центральный союз работодателей
5) Волостная управа Винни
6) Тартуский университет
7) Агентство окружающей среды
8) ENSTO Ensek
9) Волостная управа Харку
10) Эстонское национальное телерадиовещание
11) Swedbank
12) Oshino Electronics Estonia OÜ
13) Eesti AGA
14) Юридическое бюро ÕIGUSNÕU
15) Департамент полиции и погранохраны
16) DPD Eesti
17) SLO Eesti
18) FCR Media
19) Proekspert
20) Театр "Ванемуйне"
21) IF kindlustus
22) Fazer Food
23) Универмаг Motonet
24) Волостная управа Саку
25) TERVIS. E.KE OÜ
26) SA Tartu Eluasemefond
27) Tele2
28) Compensa Life Vienna Insurance Group SE
29) Icefire OÜ
30) Viking Life-Saving Equipment Estonia