Смотрите, какие предприятия заботятся о своих работниках

По словам председателя Центрального союза Пеэпа Петерсона, приятным сюрпризом стало то, что некоторые работодатели решили компенсировать нахождение на больничном со второго по восьмой день в 100-процентном объеме от средней зарплаты. "Так, например, поступают Swedbank, Тартуский университет, универмаг Motonet и Compensa Life Vienna Insurance Group SE", - сообщил Петерсон.

Центральный союз профсоюзов призывает работников сообщать профсоюзам о случаях, когда работодатель не компенсирует им первые дни больничного. "Мы свяжемся с работодателем и предложим ему использовать данную законом возможность добровольно компенсировать второй и третий день больничного", - сказал Петерсон.

Сообщение в Союз профсоюзов можно отправить по адресу eakl@eakl.ee.

Работодатели, которые добровольно оплачивают второй и третий день нахождения на больничном:

1) Центральный союз профсоюзов Эстонии

2) Независимый профсоюз моряков Эстонии

3) Профсоюз работников сферы обслуживания и торговли

4) Центральный союз работодателей

5) Волостная управа Винни

6) Тартуский университет

7) Агентство окружающей среды

8) ENSTO Ensek

9) Волостная управа Харку

10) Эстонское национальное телерадиовещание

11) Swedbank

12) Oshino Electronics Estonia OÜ

13) Eesti AGA

14) Юридическое бюро ÕIGUSNÕU

15) Департамент полиции и погранохраны

16) DPD Eesti

17) SLO Eesti

18) FCR Media

19) Proekspert

20) Театр "Ванемуйне"

21) IF kindlustus

22) Fazer Food

23) Универмаг Motonet

24) Волостная управа Саку

25) TERVIS. E.KE OÜ

26) SA Tartu Eluasemefond

27) Tele2

28) Compensa Life Vienna Insurance Group SE

29) Icefire OÜ

30) Viking Life-Saving Equipment Estonia