Маргус Цахкна выразил соболезнования близким жертв теракта в Лондоне

«Теракт в центре Лондона — это очередной пример того, что мы живем в беспокойную эпоху, когда никто не защищен, - написал Цахкна в социальных сетях. - От имени всех защитников Эстонии выражаю соболезнования близким погибших и желаю скорого выздоровления всем пострадавшим. Мысленно мы с вами».

«В тяжелые моменты много значат крепкие дружеские связи, - продолжил Цахкна. - Сегодня в Эстонии находятся военнослужащие из Соединенного Королевства, которые готовы помогать нам в государственной обороне. Мы в свою очередь можем заявить, что в тяжелые моменты мы для британцев хорошие союзники и друзья. Вы можете на нас рассчитывать — мы непоколебимо стоим рядом с вами».

В ближайшие недели в Эстонию прибывают 800 британских и 300 французских военнослужащих боевой группы НАТО, которой руководит Соединенное Королевство, а также их техника. Лидеры 28 стран НАТО решили на прошедшем в июне прошлого года в Варшаве саммите в связи с изменениями в области безопасности разместить боевые группы батальонов НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Эстонию связывают с Великобританией продолжительные связи в области обороны и боевое братство по совместному участию в международных военных операциях.